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У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога
Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників та загрозу застосування балістичного озброєння з півдня
ілюстрація: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 00:53 у Києві оголошено повітряну тривогу. Небезпека охопила східні, північні, центральні та майже всі південні області. Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників та загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

«Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва!», – йдеться в повідомленні повітряників.

Карта повітряних тривог нині має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1030-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога Київ безпілотник дрон

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