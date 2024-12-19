У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога

Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників та загрозу застосування балістичного озброєння з півдня

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 00:53 у Києві оголошено повітряну тривогу. Небезпека охопила східні, північні, центральні та майже всі південні області. Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників та загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

«Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва!», – йдеться в повідомленні повітряників.

Карта повітряних тривог нині має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1030-й день повномасштабної війни в Україні.