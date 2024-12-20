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Ексрадник президента США відповів, чи Трамп обмежить удари далекобійною зброєю по РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексрадник президента США відповів, чи Трамп обмежить удари далекобійною зброєю по РФ
Джон Болтон висловився про удари американською далекобійною зброєю по території РФ
фото з відкритих джерел

Ексрадник сказав, що дозвіл на удари далекобійною зброєю США мали надати Україні ще три роки тому

Колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон висловив сумнів, що обраний президент Дональд Трамп насправді наполягатиме на обмеженнях для України у використанні американської далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це він зауважив в інтерв'ю «24 каналу».

«Ви знаєте, Трамп не продумує ці речі до кінця. Він відкидає ідеї, в які може вірити, а може й не вірити або не пам'ятати наступного тижня. Тому я думаю, що обмеження на використання американської зброї може бути тимчасовим питанням. Однак це політичне питання», – зауважив чиновник.

Джон Болтон стурбований, що через те, що члени ЄС бачать ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає:

«Ми бачимо, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляє з Путіним, ми бачимо, що Віктор Орбан збирається говорити з Путіним. Інші теж можуть. Я дуже стурбований тим, що в міру того, як члени Європейського Союзу бачать очевидне ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає. Отже, це дуже, дуже небезпечний момент для України, і я думаю, що Путін спробує скористатися ним повною мірою».

Ексрадник додав, що дозвіл на удари далекобійною зброєю США мали надати Україні ще три роки тому. За його словами, «затягування Джо Байдена внаслідок тривалих внутрішніх дебатів ускладнило, а то й унеможливило, спроможність України здійснити справжню стратегічну відповідь на російське вторгнення».

Нагадаємо, Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним. Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від допомоги Україні, Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

Згодом обраний президент США Дональд Трамп знову розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена, яка дозволила Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари «на відстань 200 миль углиб Росії». «Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея», – додав він.

Раніше президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

До слова, 19 листопада ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

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Теги: росія США війна Україна зброя озброєння ЗСУ Дональд Трамп росіяни

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