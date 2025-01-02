У новорічну ніч дрони пошкодили будинок Національної спілки письменників України (фото)

Через ворожий обстріл понівечена пам’ятка історії та архітектури

У Києві внаслідок російської дронової атаки 1 січня пошкоджена будівля Національної спілки письменників України. Про це повідомив член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко у фейсбуці.

«Через обстріл московитів постраждала пам’ятка історії та архітектури – приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!» – написав Дорошенко.

За його словами, свого часу у приміщенні працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які на фронтах Другої світової війни боролися з нацизмом.

«Тепер будинок письменників понищив злочинний рашизм. Але доведеться путінській Росії за все відповідать, як це сталось із гітлерівською Німеччиною!», – додав Дорошенко.

Нагадаємо, 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною.

Як повідомлялося, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, уночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.