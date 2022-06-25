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    Події в Україні

    Окупанти вгатили по Миколаєву

    В одному з районів Миколаєва видніється стовп диму - Окупанти вгатили по Миколаєву

    В одному з районів Миколаєва видніється стовп диму

    фото: Новости-N

    У Миколаєві лунають сирени повітряної тривоги

    У суботу, 25 червня, вранці в Миколаєві лунають гучні вибухи. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    Судячи з характеру вибухів, спочатку почався артилерійський обстріл міста. Потім був приліт ракет.

    В одному з районів міста видніється стовп диму.

    О 6:15 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

    Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що у місті лунають вибухи та закликав усіх пройти в укриття.

    Нагадаємо, мер Миколаєва рекомендує жителям покидати місто через постійні обстріли РФ.

    Раніше стало відомо, що селище Десна Чернігівської області цієї ночі зазнало ракетного обстрілу.

    Під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

    Також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.

    Крім того, на світанку прогриміли вибухи на Житомирщині.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вгатили по Миколаєву