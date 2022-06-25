Вибухи прогриміли на Житомирщині
Вибухи пролунали під ранок
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Мешканців Житомирщини закликають перебувати в укриттях
У суботу, 25 червня, на світанку пролунали вибухи на Житомирщині. Про це повідомила Житомирська обласна військова адміністрація близько 5 години ранку.
Жителів Житомирщини закликали не нехтувати власною безпекою та спускатися в укриття.
Раніше стало відомо, що селище Десна Чернігівської області цієї ночі зазнало ракетного обстрілу.
Крім того, під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.