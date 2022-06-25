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    Події в Україні

    Вибухи прогриміли на Житомирщині

    Вибухи пролунали під ранок - Вибухи прогриміли на Житомирщині
    Вибухи пролунали під ранок
    фото ілюстративне

    Мешканців Житомирщини закликають перебувати в укриттях

    У суботу, 25 червня, на світанку пролунали вибухи на Житомирщині. Про це повідомила Житомирська обласна військова адміністрація близько 5 години ранку.

    Жителів Житомирщини закликали не нехтувати власною безпекою та спускатися в укриття.

    Раніше стало відомо, що селище Десна Чернігівської області цієї ночі зазнало ракетного обстрілу.

    Крім того, під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

    Також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Вибухи прогриміли на Житомирщині