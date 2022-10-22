Уночі окупанти масовано атакували Україну дронами

Над Миколаївщиною сили ППО знищили десять дронів

Російські окупанти продовжують тероризувати регіони України дронами-камікадзе. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Вночі 22 жовтня під час масованого удару по південних регіонах силами протиповітряної оборони знищено десять ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще один над Кіровоградщиною.

По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини нанесено удар. Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.

Також уночі окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську.

Уранці 22 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.