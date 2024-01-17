Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
фото з відкритих джерел

Найближчими місяцями Rheinmetall підготує до розгортання ще 12 танків

Нідерланди та Данія підготували до передачі збройним силам України два перших танки Leopard 2 A4. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

«Перші два з 14 танків Leopard 2 A4 для України пройшли капітальний ремонт на німецькому заводі Rheinmetall. Нідерланди та Данія замовили ремонт цих танків минулого року. Тепер вони вирушать до Польщі для навчання українських військових», – йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

Найближчими місяцями Rheinmetall також підготує до розгортання ще 12 танків. Згідно з чинним графіком, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа.

У міністерстві оборони також нагадали, що Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди закупили для України танки Leopard 1 разом із Данією та Німеччиною.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою. Причиною цьому стала низька захищеність техніки від вибухівки, яку можуть скидати безпілотники. 

Теги: танки Україна навчання Данія Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація стає нашою головною потребою і, одночасно, головною загрозою для внутрішньої стабільності України
Примусова мобілізація. Маємо три варіанти
27 грудня, 2023, 18:30
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році
19 грудня, 2023, 01:30
Перед тим,як отримати зброю, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
20 грудня, 2023, 12:29
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
21 грудня, 2023, 02:55
Заступник міністра назвав популізмом виплати студентам у 1,7 тис грн
Міносвіти перерахує стипендії у вишах України та надаватиме її не всім студентам
21 грудня, 2023, 08:59
Країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх українців
Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви – Нацспротив
22 грудня, 2023, 15:46
Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами, вони мають припинити блокаду кордону
6 сiчня, 20:06
США сприятиме економічному відновленню України
США сприятиме економічному відновленню України
12 сiчня, 21:09
Зеленський повідомив, про нові безпекові гарантії для України
Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО
14 сiчня, 21:17

Події в Україні

Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Рада розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Стало відомо, скільки тонн вантажів перевезла «Укрзалізниця» у 2023 році
Стало відомо, скільки тонн вантажів перевезла «Укрзалізниця» у 2023 році
У Харкові пролунали потужні вибухи
У Харкові пролунали потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
44K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
13K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
12K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
7023
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua