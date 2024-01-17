Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну

Найближчими місяцями Rheinmetall підготує до розгортання ще 12 танків

Нідерланди та Данія підготували до передачі збройним силам України два перших танки Leopard 2 A4. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

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«Перші два з 14 танків Leopard 2 A4 для України пройшли капітальний ремонт на німецькому заводі Rheinmetall. Нідерланди та Данія замовили ремонт цих танків минулого року. Тепер вони вирушать до Польщі для навчання українських військових», – йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

Найближчими місяцями Rheinmetall також підготує до розгортання ще 12 танків. Згідно з чинним графіком, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа.

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У міністерстві оборони також нагадали, що Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди закупили для України танки Leopard 1 разом із Данією та Німеччиною.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою. Причиною цьому стала низька захищеність техніки від вибухівки, яку можуть скидати безпілотники.