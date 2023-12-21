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Міносвіти перерахує стипендії у вишах України та надаватиме її не всім студентам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міносвіти перерахує стипендії у вишах України та надаватиме її не всім студентам
Заступник міністра назвав популізмом виплати студентам у 1,7 тис грн
фото: Depositphotos

Стипендії підвищать до сум, на які студенти зможуть вижити

Міносвіти готується підвищити стипендії у вишах та виплачувати їх лише деяким студентам. Про це в інтерв’ю «НВ» розповів заступник очільника міністерства Михайло Винницький.

Заступник міністра переконаний, що сучасна стипендія у розмірі 1,7 тис грн, а з 2024 року – 2 тис грн є популізмом. Він додав, що ці кошти радше є «приємним бонусом», а не грошима на проживання.

«Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити», – наголосив він.

Михайло Винницький також зазначив, що бути бонусом – не функція стипендії. Він додав, що плата за гуртожиток прив'язана саме до стипендії, тому українські гуртожитки виглядають жахливо.

До слова, Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій. 

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Теги: стипендія навчання студенти Міністерство освіти і науки

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