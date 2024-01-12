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США сприятиме економічному відновленню України

Катерина Іванова
glavcom.ua
США сприятиме економічному відновленню України
фото з відкритих джерел

Президент України подякував керівництву США та американському народу за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні

Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі очільника держави.

«Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. За його словами, Україна налаштована й надалі підтримувати таку динаміку, адже це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.

Раніше Зеленський розповів, чи планується скорочення складу Кабміну

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Теги: США Telegram Україна Володимир Зеленський

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