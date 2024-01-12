США сприятиме економічному відновленню України
Президент України подякував керівництву США та американському народу за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні
Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі очільника держави.
«Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також зауважив, що минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. За його словами, Україна налаштована й надалі підтримувати таку динаміку, адже це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.
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