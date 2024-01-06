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Уряд Польщі підписав угоду з фермерами, вони мають припинити блокаду кордону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уряд Польщі підписав угоду з фермерами, вони мають припинити блокаду кордону
Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено
фото з відкритих джерел

Влада пообіцяла задовольнити всі вимоги фермерів

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху «Ошукане село» підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Про це інформує Polsat News.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі одного мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Водночас до якого саме часу – не вказують.

Нагадаємо, що Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.

Як відомо, на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими ще три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський заявив, що ембарго на експорт українських товарів до Польщі – безстрокове.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: блокування міністр експорт ембарго Україна переговори Польща

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