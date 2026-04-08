Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя

glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС

Нікопольська громадська організація «Прихист», що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону Нікополя та Нікопольського району. Про це повідомляє «Телеграф» .

За даними ГО, у березні 2026 року через ворожі обстріли у Нікопольській громаді зафіксовано 5 загиблих та 52 поранених. За перший тиждень квітня – вже 10 загиблих і 89 поранених.

«Ми – громада Нікополя – живемо під обстрілами з літа 2022 року. Не день. Не тиждень. Роки. Це не «складна ситуація» . Це системне знищення міста і його мешканців. Щодня вибухи, дрони над головами, поранені та загиблі. Люди не виїжджають не тому, що «звикли» , а тому що це їхній дім. І держава має або захищати цей дім, або чесно сказати, що не може. Ми вимагаємо негайного посилення ППО в Нікополі та Нікопольському районі, реального захисту від дронів, конкретних дій для зменшення втрат серед цивільних», — йдеться у зверненні.

Російські війська обстрілюють Нікополь з протилежного берега Дніпра, з позицій в Енергодарі. У квітні безпекова ситуація в Нікополі погіршилась. У Нікопольському районі введені тимчасові обмеження, спрямовані на підвищення безпеки мешканців напередодні Великодніх свят. Зокрема, з 10 по 13 квітня у низці громад заборонено роботу ринків, базарів та будь-яку вуличну торгівлю.

Теги: Дніпропетровщина війна громада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua