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Чугуїв і Харків під ударом: троє загиблих, пожежі в кількох районах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Чугуїв і Харків під ударом: троє загиблих, пожежі в кількох районах
Повний масштаб руйнувань уточнюється, екстрені служби працюють у посиленому режимі
фото з відкритих джерел

Мер Чугуєва Галина Мінаєва: серія ракетних ударів в центр міста, рятувальники встановлюють масштаби пошкоджень

Вночі Росія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині та атакувала дронами два райони обласного центра. У Чугуєві троє людей загинули, в місті спалахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську ОВА.

Удар по Чугуєву: три загиблих і пожежі

Вночі ворог завдав серії ракетних ударів, зокрема в центральну частину Чугуєва. За уточненими даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули троє: двоє сімдесятирічних – чоловік і жінка – та 56-річний чоловік. Ще один постраждав – 34-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес. Як стало відомо о 02:39 внаслідок ворожого удару - в Чугуєві загинула 22-річна жінка

Чугуїв і Харків під ударом: троє загиблих, пожежі в кількох районах фото 1

Внаслідок ворожої атаки на місто Чугуїв спалахнули пожежі, пошкоджені цивільні автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. На місці обстрілів працюють усі екстрені служби.

«Близько півгодини тому ворог завдав серії ракетних ударів, зокрема в центральну частину Чугуєва. Внаслідок обстрілу виникли пожежі. Наразі рятувальні служби працюють на місці подій, встановлюються масштаби пошкоджень», – повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Чугуїв і Харків під ударом: троє загиблих, пожежі в кількох районах фото 2

Атака на Харків: дрони вдарили по двох районах

Тієї ж ночі Харків перебував під атакою ворожих безпілотників – у місті пролунала серія вибухів. Удари зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районах, місць влучань – близько десятка.

Одне з влучань сталося у багатоповерхівку у Шевченківському районі, у сусідньому будинку вибило вікна. За даними мера Харкова Ігора Терехова, загалом по місту станом на 03:20 постраждали 15 містян. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранення дістав 19-річний чоловік. Також в Харкові внаслідок обстрілу гострої реакції на стрес зазнала 21-річна жінка і дві дівчинки - 11-ти та 16-ти років. Медики надають постраждалим медичну допомогу.

Чугуїв і Харків під ударом: троє загиблих, пожежі в кількох районах фото 3

Також спалахнули щонайменше 10 автомобілів, загорілася покрівля одного з комунальних підприємств міста. В іншому житловому будинку пошкоджено скління. Повний масштаб руйнувань уточнюється, екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня Росія вже обстрілювала Харків та передмістя: тоді перший удар зафіксували у Холодногірському районі, другий – у Новобаварському, загинула жінка.

До слова, раніше ворожі безпілотники атакували Чугуїв на Харківщині, де на підприємстві зафіксували близько шести влучань і спалахнула пожежа.

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Теги: Харків поранення ворог чоловік жінка рятувальники Харківщина окупанти росія пожежа стрес

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