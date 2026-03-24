Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рішення про надзвичайний стан в енергетиці було затверджене парламентом на позачерговому засіданні
Влада заявила про ризики для системи після ударів РФ по інфраструктурі України

Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовського мовника TV8.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

«Реальність навколо нас стала жорсткішою (...) Війна, розв'язана Росією проти України, б'є по критичній інфраструктурі сусідньої країни. У той же час, вона створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні і вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати», – заявив прем'єр-міністр країни Александр Мунтяну.

Прем’єр-міністр доручив відповідним службам діяти негайно та пообіцяв оперативно інформувати громадян про подальші рішення.

У Національному центрі управління в кризових ситуаціях також зазначили, що в енергосистемі фіксуються технічні проблеми.
«Технічні збої свідчать про серйозне коротке замикання, що вимагає спеціального втручання», – заявив керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Сергій Дякону.

Раніше, Республіка Молдова забезпечувала свої потреби в електроенергії завдяки перенаправленому імпорту з держав Євросоюзу. Такий крок став необхідним після серії масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, яка раніше була ключовим постачальником для регіону. 

 

Теги: росія Молдова війна блекаут

