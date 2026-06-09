Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула

У Нікополі загинула 49-річна жінка, двоє постраждалих – у тяжкому стані

Вдень 8 червня російські окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Унаслідок ударів по чотирьох районах одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Нікопольщина: загибла та четверо поранених

Найбільше від ворожих ударів постраждав Нікопольський район. Ворог вдарив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. У самому місті дрони й артилерія пошкодили багатоповерхівку, відділення банку та магазин. Унаслідок атаки загинула 49-річна жінка. Четверо людей поранені: двох жінок – 53 і 60 років – госпіталізували у тяжкому стані. Ще п'ятеро мешканців Нікопольщини проходять амбулаторне лікування.

Синельниківщина та Павлоградщина: поранені чоловіки, палали АЗС

На Синельниківщині росіяни вдарили по Слов'янській та Миколаївській громадах. Там пошкоджені автівки, 40-річний чоловік отримав поранення середньої тяжкості й госпіталізований.

У Павлоградському районі під удар потрапила Богданівська громада. Ворожі дрони атакували дві автозаправні станції: знищено обладнання однієї з них, загорілися кілька автомобілів. Поранений 62-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один 40-річний чоловік проходить амбулаторне лікування.

Кривий Ріг: пошкоджена інфраструктура

Четвертим напрямком атак стало Криворіжжя. Там ворог пошкодив об'єкти інфраструктури. Даних про постраждалих із цього району наразі немає.

Нагадаємо, чотири дні тому росіяни також атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Тоді внаслідок удару по Павлоградському району загинула жінка, ще двоє чоловіків постраждали.