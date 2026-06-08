Зеленський і посланці Трампа обговорили кроки для завершення війни

Президент України: розмова з Віткоффом і Кушнером у Кишиневі була дуже позитивною

Президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі провів зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, те, на що налаштовані в Москві, та перспективи дипломатичного врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал президента.

Зеленський назвав розмову конструктивною і подякував американській стороні за готовність активно працювати вже найближчими тижнями.

«Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному», – написав президент.

На зустрічі також говорили про підготовку до саміту G7, запланованого на кінець червня у французькому Евіан-ле-Бані, та інші дипломатичні події місяця. Зеленський розповів американським переговірникам, на що налаштовані в Москві. За словами президента, Віткофф і Кушнер дали «позитивну оцінку позицій України» та висловили слова поваги до українців.

Перший прямий контакт після серії зустрічей з Путіним

Переговірники Трампа вже кілька разів зустрічалися з Путіним у Москві, проте жодного разу не приїздили до Києва. Кишинівська зустріч стала ще одним кроком до прямого діалогу між Києвом і американською командою. Раніше Буданов і Зеленський підтвердили, що Віткофф і Кушнер планують відвідати Київ – це мав би бути їхній перший повноцінний візит в Україну.

Зеленський також подякував Молдові за гостинність.

Нагадаємо, у березні 2026 року українська та американська делегації провели переговори у Флориді: до складу американської команди входили Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старші радники Білого дому. До слова, у квітні Буданов повідомив, що Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну і що цей крок може стати вирішальним для дипломатичного врегулювання.