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213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026
Ситуація на фронті 8 червня
фото: 29 ОВМБр

Лінія фронту станом на 8 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 55 авіаційних ударів – скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6460 дронів-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 червня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 48 окупантів та поранено 24. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, склад пально-мастильних матеріалів. Пошкоджено три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 111 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Вовчанських Хуторів
  • Лиману
  • Стариці
  • у бік Тернової та Волохівки
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони у бік Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік:

  • Дробишевого
  • Діброви
  • Лиману
  • Озерного

Два боєзіткнення тривають.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбивали 12 спроб загарбників просунутися вперед у районах:

  • Різниківки
  • Закітного
  • Липівки
  • у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки

Три боєзіткнення тривають.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили дев'ять ворожих штурмів поблизу:

  • Іванопілля
  • Плещіївки
  • Іллінівки
  • Костянтинівки
  • Русиного Яру
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Родинського
  • Новоолександрівки
  • Гришиного
  • Котлиного
  • Удачного
  • у бік Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Сергіївки, Мирного, Новопавлівки, Новопідгородного, Дорожнього 
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбивали три ворожі атаки у районах Січневого, Вороного та у бік Вербового.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 32 атаки окупантів у районах:

  • Добропілля
  • Оленокостянтинівки
  • Залізничного
  • у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного

Три боєзіткнення тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Щербаків та Плавнів.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1566-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Донбас Генштаб Слов’янськ фронт Покровськ

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