У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар

Наслідки російського удару по Запоріжжю, 8 червня 2026 року

Іван Федоров: увечері ворог знову вдарив по місту, пошкоджено житловий будинок і залізнична інфраструктура

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 24 осіб, серед них – п'ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих на зупинці зросла до 23 людей. Увечері ворог завдав ще одного удару по місту: 52-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг.

«Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Попередньо, без постраждалих. Зафіксовано пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури», – повідомив Федоров.

Наразі 12 людей, зокрема четверо дітей, перебувають у лікарнях. Психологи ДСНС надали допомогу 24 громадянам, серед яких троє дітей.

Раніше того ж дня росіяни атакували зупинку громадського транспорту у спальному районі Запоріжжя. Загинули дві жінки, спочатку повідомлялося про 15 поранених.

Систематичні удари по Запоріжжю

Запоріжжя – одне з українських міст, яке зазнає регулярних обстрілів. Росія б'є по житлових кварталах, зупинках, об'єктах інфраструктури – тобто свідомо обирає цивільні цілі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це закономірністю, а не випадковістю.

«Росія вкотре доводить: її мішень – мирні українці», – заявив він після удару 8 червня.

Нагадаємо, напередодні, 7 червня, окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя – селищу Балабине: кількість загиблих там зросла до трьох. До слова, раніше у червні російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі на АЗС у Запоріжжі – снаряд влучив безпосередньо у пожежну машину.