У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар
Іван Федоров: увечері ворог знову вдарив по місту, пошкоджено житловий будинок і залізнична інфраструктура
Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 24 осіб, серед них – п'ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих на зупинці зросла до 23 людей. Увечері ворог завдав ще одного удару по місту: 52-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг.
«Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Попередньо, без постраждалих. Зафіксовано пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури», – повідомив Федоров.
Наразі 12 людей, зокрема четверо дітей, перебувають у лікарнях. Психологи ДСНС надали допомогу 24 громадянам, серед яких троє дітей.
Раніше того ж дня росіяни атакували зупинку громадського транспорту у спальному районі Запоріжжя. Загинули дві жінки, спочатку повідомлялося про 15 поранених.
Систематичні удари по Запоріжжю
Запоріжжя – одне з українських міст, яке зазнає регулярних обстрілів. Росія б'є по житлових кварталах, зупинках, об'єктах інфраструктури – тобто свідомо обирає цивільні цілі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це закономірністю, а не випадковістю.
«Росія вкотре доводить: її мішень – мирні українці», – заявив він після удару 8 червня.
Нагадаємо, напередодні, 7 червня, окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя – селищу Балабине: кількість загиблих там зросла до трьох. До слова, раніше у червні російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі на АЗС у Запоріжжі – снаряд влучив безпосередньо у пожежну машину.
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