Німеччина потребуватиме нових Leopard для себе після того, як віддасть наявні Україні 

Нові танки мають бути замовлені у виробника якомога швидше

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити 14 власних танків в Україну. Про це він заявив у середу, 1 лютого, повідомляє CNN.

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«Для мене вирішальним фактором є те, що ми повинні замовити нові танки. І не через рік, а швидко, щоб можна було почати виробництво. Щоб ми могли спланувати, скільки нових Leopard ми матимемо в наявності і коли», — сказав Пісторіус журналістам під час візиту до міста Аугустдорф.

Очільник оборонного відомства не переймається джерелами фінансування нового замовлення. «Звідки беруться гроші, якщо говорити простими словами, мені, чесно кажучи, байдуже. Важливо те, що ми спрацюємо швидко», – наголосив Пісторіус.

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Нагадаємо, що 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard в Україну з країн-партнерів.

На думку Бориса Пісторіуса, перші танки з Німеччини надійдуть в Україну вже за три місяці.