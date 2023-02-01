Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина потребуватиме нових Leopard для себе після того, як віддасть наявні Україні 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Німеччина потребуватиме нових Leopard для себе після того, як віддасть наявні Україні 
фото wikimedia.org

Нові танки мають бути замовлені у виробника якомога швидше

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні  необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити 14 власних танків в Україну. Про це він заявив у середу, 1 лютого, повідомляє CNN.

«Для мене вирішальним фактором є те, що ми повинні замовити нові танки. І не через рік, а швидко, щоб можна було почати виробництво. Щоб ми могли спланувати, скільки нових Leopard ми матимемо в наявності і коли», — сказав Пісторіус журналістам під час візиту до міста Аугустдорф. 

Очільник оборонного відомства не переймається джерелами фінансування нового замовлення. «Звідки беруться гроші, якщо говорити простими словами, мені, чесно кажучи, байдуже. Важливо те, що ми спрацюємо швидко», – наголосив Пісторіус.

Нагадаємо, що 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard в Україну з країн-партнерів.

На думку Бориса Пісторіуса, перші танки з Німеччини надійдуть в Україну вже за три місяці.

Читайте також: Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України
Теги: танки Німеччина Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Позиція західних країн виглядає дуже показово щодо України
На тлі «Рамштайну»: яке майбутнє на нас чекає
28 сiчня, 16:45
У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки
У Німеччині образилися, що Макрон першим передав Україні танки
11 сiчня, 17:23
Зброя, яку Україна отримала від союзників (список)
Зброя, яку Україна отримала від союзників (список)
16 сiчня, 12:27
Досі неясно, чи Берлін прийме рішення про передачу танків для України
Стало відомо, за якої єдиної умови Шольц передасть Україні танки Leopard
18 сiчня, 22:22
Краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни
WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
29 сiчня, 19:02
Експосадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»
Експосадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»
30 сiчня, 02:04

Політика

Німеччина потребуватиме нових Leopard для себе після того, як віддасть наявні Україні 
Німеччина потребуватиме нових Leopard для себе після того, як віддасть наявні Україні 
Новий пакет американської допомоги з ракетами GLSDB може бути проголошений у п’ятницю
Новий пакет американської допомоги з ракетами GLSDB може бути проголошений у п’ятницю
Боррель: Відправка винищувачів в Україну не стоїть на порядку денному ЄС
Боррель: Відправка винищувачів в Україну не стоїть на порядку денному ЄС
Відчуває поразку Путіна? Президентка Грузії нарешті зробила жорстку заяву
Відчуває поразку Путіна? Президентка Грузії нарешті зробила жорстку заяву
ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена
ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена
Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії
Саакашвілі сильно схуд: шокуючі фото експрезидента Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
35K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
18K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8950
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8033
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок

Новини

Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Сьогодні, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту