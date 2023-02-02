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Німеччина планує створити багатошаровий протиракетний щит

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Німеччина планує створити багатошаровий протиракетний щит
Німеччини обговорює покупку восьми протиракетних систем IRIS-T
фото з відкритих джерел

Протиракетний щит буде спрямований на захист Німеччини, а також сусідніх країн від ракетних атак

Уряд Німеччини веде переговори з кількома виробниками оборонної техніки щодо створення багатошарового протиракетного щита. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей комплекс може коштувати близько 17 млрд євро.

Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T обсягом контракту від 2 до 3 млрд євро. Також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.

За даними джерел агентства, протиракетний щит буде спрямований на захист Німеччини, а також сусідніх країн від ракетних атак. 

Прес-секретар міноборони Німеччини підтвердила лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.

Вартість ракетної системи може бути змінена, оскільки тривають переговори.

Як повідомлялося, уряд Ізраїлю не відкидає можливості військової допомоги Україні.  Йдеться і про системи протиповітряної оборони (ППО) «Залізний купол».

Нагадаємо також, що США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Новий пакет окрім ракет більшої дальності міститеме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. При цьому частина пакету у $1,725 млрд надійде з фонду «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), а ще $400 млн надійде від президентського фонду (Presidential Drawdown Authority funds), який дозволяє голові США  в екстрених випадках використовувати поточні запаси країни.

Теги: Німеччина Олаф Шольц війна

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