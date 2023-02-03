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У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
фото з відкритих джерел

До країни прибули 70 українських військових 

Українські військові починають навчання щодо користування зенітно-ракетним комплексом Patriot у Німеччині.  Про це пише Spiegel з посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що група з 70 українців прибула до країни ще у вівторок, але безпосередньо тренування стартували у середу, 2 лютого. 

Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці, підкреслює Spiegel.

Видання також повідомляє про долю комплексів Patriot, які раніше Німеччина направила до Польщі задля запобігання випадковим ракетним атакам. «Однією з причин, чому Німеччина тепер буде підтримувати східний фланг НАТО в Польщі за допомогою Patriot, безумовно, є те, що ми побачили, як швидко конфлікт між Росією і Україною може перекинутися на країни-члени НАТО», – прокоментували тоді це рішення у Бундесвері. Нині ці комплекси вже на стадії «початкової оперативної готовності».

Нагадаємо, 17 січня близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США. За словами офіційних осіб Пентагона, навчання поводженню з передовою, але складною системою ППО великої дальності зазвичай займає кілька місяців. Проте поки незрозуміло, наскільки українські військові зможуть прискорити програму навчання.

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Теги: системи ППО Німеччина військові навчання

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