Депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера»

Депутат Держдуми Швиткін переконаний, що легалізувати ПВК можна за півроку

Для законодавчого визначення статусу приватних військових компаній (ПВК) у Росії знадобиться півроку. Про це висловився депутат Держдуми, член комітету з оборони Юрій Швиткін. Його слова наводить агенція НСН.

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За словами Швиткіна, офіційно таких ініціатив до Держдуми поки що не надходило, проте парламентарі вже обговорюють можливе ухвалення цього закону.

«Те, що ми виношуємо сьогодні наміри прирівняти бійців ПВК до військовослужбовців у частині соціальних пільг та статусу… Це один із перших кроків, який призведе зрештою до правового регулювання цього питання. ПВК мають право на існування та виконують завдання вони гідно. Якщо буде ініціатива, то процес легалізації може зайняти в середньому до півроку. Поки що з такою ініціативою не виходили, але в кулуарах ми це обговорюємо та підтримаємо можливе його врегулювання у правовому плані», – сказав Швиткін.

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Напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що планує створити приватну військову компанію після завершення роботи на держслужбі, склавши конкуренцію засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Він висловив упевненість, що успішно реалізує цей проект. Юрій Швиткін зазначив, що ПВК виконують завдання гідно.

Також з'явилась інформація про те, що Кадиров відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії.

Станом на лютий 2023 року діяльність ПВК підпадає під дію двох статей КК: «Найомництво» та «Організація незаконного збройного формування».

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає питання про підтримку тих, хто бере участь у спецоперації і як добровольці, і через приватні військові компанії. Він зазначав, що соціальний статус їх та членів їхніх сімей має бути так само законодавчо закріплений, як і у чинних військовослужбовців,

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Нагадаємо, у нещодавно Держдумі проголосували за закон, який передбачає неприпустимість використання іноземних слів. На думку депутатів це захищає російську мову від надмірного використання запозичень із іноземних мов.