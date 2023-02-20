Головна Світ Політика
search button user button menu button

Депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера»
У Держдумі схвалюють ідею легалізації приватних військових компаній
фото:www.rbc.ua

Депутат Держдуми Швиткін переконаний, що легалізувати ПВК можна за півроку

Для законодавчого визначення статусу приватних військових компаній (ПВК) у Росії знадобиться півроку. Про це висловився депутат Держдуми, член комітету з оборони Юрій Швиткін. Його слова наводить агенція НСН.

За словами Швиткіна, офіційно таких ініціатив до Держдуми поки що не надходило, проте парламентарі вже обговорюють можливе ухвалення цього закону.

«Те, що ми виношуємо сьогодні наміри прирівняти бійців ПВК до військовослужбовців у частині соціальних пільг та статусу… Це один із перших кроків, який призведе зрештою до правового регулювання цього питання. ПВК мають право на існування та виконують завдання вони гідно. Якщо буде ініціатива, то процес легалізації може зайняти в середньому до півроку. Поки що з такою ініціативою не виходили, але в кулуарах ми це обговорюємо та підтримаємо можливе його врегулювання у правовому плані», – сказав Швиткін.

Напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що планує створити приватну військову компанію після завершення роботи на держслужбі, склавши конкуренцію засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Він висловив упевненість, що успішно реалізує цей проект. Юрій Швиткін зазначив, що ПВК виконують завдання гідно. 

Також з'явилась інформація про те, що  Кадиров відхилив пропозицію власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії.

Станом на лютий 2023 року діяльність ПВК підпадає під дію двох статей КК: «Найомництво» та «Організація незаконного збройного формування».

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає питання про підтримку тих, хто бере участь у спецоперації і як добровольці, і через приватні військові компанії. Він зазначав, що соціальний статус їх та членів їхніх сімей має бути так само законодавчо закріплений, як і у чинних військовослужбовців,

Нагадаємо, у  нещодавно Держдумі проголосували за закон, який передбачає неприпустимість використання іноземних слів. На думку депутатів це захищає російську мову від надмірного використання запозичень із іноземних мов.

Читайте також: 

Теги: депутат путін Рамзан Кадиров закон добровольці військові президент влада ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові командири зможуть відправляти мобілізованих під арешт
У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів
2 лютого, 16:44
Позиция западных стран выглядит весьма показательно в отношении Украины
На фоне «Рамштайна»: какое будущее нас ожидает
28 сiчня, 21:02
Прапор російських спортсменів заплямований кров’ю: Зеленський звернувся до президента МОК
Прапор російських спортсменів заплямований кров’ю: Зеленський звернувся до президента МОК
27 сiчня, 21:04
Окупанта не хочуть поховати з почестями
Мешканці російського селища здійняли бунт через похорони «вагнерівця»
8 лютого, 10:23
Українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі
Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)
4 лютого, 12:05
Уже з 6 лютого ЗСУ приступлять до навчань на танках
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
5 лютого, 17:46
Російські пропагандисти вже не знають, що вигадати
Відключення світла, повістки таксистам та українські діти на польських полях: головні фейки РФ за тиждень
9 лютого, 17:15
У СБУ могли сплутати поняття щодо допуску та доступу до державної таємниці
Держтаємниця і Кузьмін: Безугла відповіла на звинувачення Геращенко
14 лютого, 19:21
Андрій Верхогляд із дитинства хотів стати військовим
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
16 лютого, 09:00

Політика

Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії
Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським
МЗС Литви очікує на введення санкцій проти «Росатома»: названо можливу умову
МЗС Литви очікує на введення санкцій проти «Росатома»: названо можливу умову
Розвідка Нідерландів заявила, що Росія готує диверсії на енергооб'єктах країни
Розвідка Нідерландів заявила, що Росія готує диверсії на енергооб'єктах країни
Молдова хоче деокупувати Придністров’я. Кремль відреагував
Молдова хоче деокупувати Придністров’я. Кремль відреагував
Депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера»
Депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
14K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8868
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
7216
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту