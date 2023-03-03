Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України

У документі вимагають від РФ виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва

Сьогодні, 3 березня, Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, ухвалила резолюцію на підтримку України. Про це повідомляє агенція DPA .

Будь ласка, читайте текст після реклами

У документі вимагають від РФ виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва й військових за численні воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги Україні та сприяння її членству в ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.

Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

«Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель з Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими», – зазначив президент Бундесрату Петер Ченчер.

Раніше Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції із закликом до Росії зупинити бойові дії та вивести свої війська з України. Загалом ініціативу підтримали 141 країна зі 193 членів ООН.