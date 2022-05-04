В Ірпені та Бородянці з’являться будинки для тих, хто втратив житло: деталі

В Ірпені та Бородянці на місці зруйновиахи окупантами будинків, з’являться два нових ЖК

Крім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків

Влада Київщини обіцяє побудувати два житлові комплекси площею 50 тис. квадратних метрів для осіб, які внаслідок воєнної агресії РФ проти України залишились без житла.Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели нараду з представниками найбільших забудовників регіону, під час якої обговорили питання викупу та будівництва нового житла для людей, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії.

«Київщина зазнала величезних руйнацій. Без домівок залишилися тисячі сімей. І наша задача, як представників державної влади, забезпечити їх новим комфортним житлом. Ми підготували пропозиції для забудовників регіону. Часу для обговорення дуже мало, тому працюємо конструктивно, на результат», – заявив Павлюк.

Загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових для викупу в Київській області, становить понад 42 тис. кв. м. Також на території області планується побудувати два житлових комплекси на 50 тис. кв. м кожен. Вони будуть розташовані в Ірпені та Бородянці, термін будівництва – до 5 місяців, йдеться в повідомленні КОВА.

Крім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури.

Ескізи та технічні завдання цього проєкту будуть надані кожному забудовнику для вивчення та ухвалення рішень щодо участі в будівництві нового житла.

Нагадаємо, до Ірпеня постачатиметься вода з Києва.

До слова, гуманітарний штаб Київщини продовжує показувати збитки від російської окупації, завдані українським містам. Фотографії руйнувань у Гостомелі зробили з повітря, аби передати весь машстаб лиха.