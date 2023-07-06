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Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
Ляшко наразі воює на Харківському напрямку в 5 км від російського кордону
фото з відкритих джерел

«Треба зняти пострадянський ідіотизм військової бюрократії»

Військовий та колишній нардеп Олег Ляшко звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка за консультацією як списувати дрони-камікадзе. Про це Луценко розказав у відеоінтервʼю «Главкому».

Олег Ляшко, який наразі воює на Харківському напрямку в 5 км від російського кордону, працює з БПЛА. Сьогодні він зателефонував із передової до Луценка, аби порадитися як провести акт списання дрона-камікадзе, адже армійська бухгалтерія їх не визнає за дрони. «Тоді списуй як снаряди, це ж фактично літаючий снаряд», – відповів ексочільник МВС. Проте і як снаряди це визнати не можуть, адже у них немає такої графи як «одноразовий дрон».

Луценко зауважив, що середня ланка військового керівництва зайнята паперовою роботою неприпустимо багато. Він навів приклад, що за втрачену батарейку з рації відбувається обов‘язкове службове розслідування. «Треба зняти пострадянський ідіотизм військової бюрократії», – наголосив колишній генпрокурор.

Він додав, що акти списання забирають у командира чимало часу, тож цю проблему слід вирішувати.

Нагадаємо, учора Юрій Луценко заявив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Він не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».

Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва. Пізніше потрапив у Миколаїв та на херсонський напрямок, потім – у Соледар та Бахмут. При цьому він постійно висвітлював діяльність, свою і свого підрозділу, у соцмережах, збираючи сотні лайків та коментарів. Нерідко – хейтерських. У лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Солдат Луценко раніше в інтерв'ю «Главкому» розповідав, як воював у Бахмуті. Він зокрема стверджував, що підрозділ ЗСУ «Птахи Мадяра» ефективно функціонував лише за допомогою донатів українців та фондів, адже з початку повномасштабного вторгнення держава надала бійцям лише автомати. Також Луценко пояснював, що сучасна війна – це війна саме артилерії та безпілотників. Танки, наприклад, у нашій війні поки не мали жодного значення – вони використовуються обома сторонами як мобільна артилерія. 

«Авіація також не являє собою якийсь вирішальний фактор, при всій повазі до тих, хто там служить. Піхота – найбільш героїчна частина збройних сил, але вона, в основному, є залежною від діяльності артилерії, а остання – від діяльності дронів. Це – головний меседж цієї війни: хто має кращі дрони і точнішу арту, той матиме перевагу», – стверджує ексгенпрокурор.

Зауважимо, Юрій Луценко 1964 року народження, він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також генерального прокурора (2016-2019).

До слова, восени стало відомо, що Олег Ляшко пішов воювати на фронт. Також журналіст та телеведучий Дмитро Гордон ще у серпні повідомляв, що екснардеп наразі воює у Збройних силах.

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Теги: Юрій Луценко Олег Ляшко війна військові

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