Україна провела обмін полоненими. 50 військових повернулися додому (фото)

Додому повернулися оборонці Маріуполя, полонені з Оленівки та поранені в боях

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 50 військовослужбовців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках», – йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що повернення полонених – це велика робота, яка продовжується щодня.

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«Всі будуть вдома», – додав голова Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

До слова, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.