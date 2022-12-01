Україна провела обмін полоненими. 50 військових повернулися додому (фото)
Додому повернулися оборонці Маріуполя, полонені з Оленівки та поранені в боях
Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 50 військовослужбовців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках», – йдеться в повідомленні.
Єрмак зазначив, що повернення полонених – це велика робота, яка продовжується щодня.
«Всі будуть вдома», – додав голова Офісу президента.
Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.
До слова, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
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