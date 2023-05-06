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Обмін полоненими: Служба безпеки опублікувала ексклюзивне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обмін полоненими: Служба безпеки опублікувала ексклюзивне відео
Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією
фото: Андрій Єрмак/Telegram

СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців

У суботу, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.

У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Життя кожного українця – найвища цінність», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». 

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