Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 12 листопада

Від нічних ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Львівщині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Сьогодні зранку – обстріл з РСЗВ Середино-Будської міської територіальної громади Шосткинського району. Втрат та руйнувань за попередніми даними немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Кам‘янське, Білогір‘я, Оріхів, Червоне, Малинівка, Щербаки, Новоселівка, Таврійське, Успенівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Гуляйполе, Темирівка, Полтавка, Залізничне, Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Дніпропетровщина

Від нічних ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина. Ворог ударив по трьох громадах – Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Люди не постраждали. Є пошкоджені будинки. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. В с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств, сталися пожежі. Без постраждалих. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка. В Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення двоє хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані, стан середній. В області високий рівень мінної небезпеки.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили чотири атаки окупантів. Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни обстріляли території шести населених пунктів Луганщини на Куп’янському та Лиманському напрямках. Це – М’ясожарівка, Білогорівка, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка. По позиціях захисників Луганщини ворог завдав 17 артобстілів та один авіаудар. На тимчасово окупованих територіях росіяни все частіше використовують будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців та техніки. Вогневі позиції мінометів і артилерії також облаштовують навкруги, таким чином прикриваючись населенням та працівниками цих закладів.

Донеччина

Вночі – обстріли Очеретинської ВА по лінії фронту. Протягом доби ворог здійснював спроби наступу в районі сел Первомайське, Невельске та Красногорівка, Веселе. Впродовж ночі – інтенсивні обстріли Соледарської ВА. Зранку – артилерійський обстріл с.Новоукраїнка, що поблизу Вугледара. Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти як по старій частині, так і по центральній. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Під ворожим вогнем опинились Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське. За минулу добу на Донеччині: двоє загиблих, п'ятеро поранених цивільних.

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Миколаївщина

Вчора вдень були обстріли населеного пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає. Як повідомляє ОК «Південь», ворог обстрілював громаду з Кінбургської коси з РСЗВ «Град».

Херсонщина

Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Херсон повертається під контроль України, на вулицях Херсона не припиняється радість і вшанування ЗСУ, багато людей вийшло ввечері святкувати на площу Свободи. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка Бериславського району.

За інформацією ОК «Південь», військові РФ після відходу з правого берега основних підрозділів здійснили підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ. В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

Триває 262-га доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.