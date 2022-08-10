Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 10 серпня

Ворог обстріляв Миколаїв реактивними системами «Смерч»

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини, внаслідок чого 11 людей загинуло, 13 – постраждалих. На Луганщині росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запоріжжя

Вчора пізно ввечері поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. О 23:00 та о 24:00 протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ворожі ракети. Сьогодні зранку зафіксовано ще чотири прильоти поблизу Запоріжжя, ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Більш детальна інформація щодо наслідків та постраждалих наразі встановлюються.

Дніпропетровщина

Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район, по житлових кварталах – понад 80 снарядів з «Градів», внаслідок чого 11 людей загинуло, 13 – постраждалих. Російська армія ударила по Марганцю та Мирівській громаді. У Марганці пошкоджено більш ніж 20 багатоповерхівок, дві школи, ЦНАП, гуртожиток, палац культури, будівлю міськради і ще декілька адмінбудівель. У місті перебита лінія електропередач. Кілька тисяч людей без світла.

У селі Вищетарасівка Мирівськоі громади пошкоджено 11 приватних будинків та два газогони. До тисячі людей без газу.

Харківщина

По області окупанти наносили удари по Ізюмському, Харківському, Чугуївському районах. Горіли приватні домоволодіння, відкриті території, гаражі, магазини. Село Циркуни, Харківського району, окупанти протягом дня обстрілювали фактично безперервно. Попередньо – без постраждалих.

Луганщина

За минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила їх відійти. Обстріли за ніч – два ракетні удари, один авіаудар, вісім артобстрів, міномети – три, танки – три.

Донеччина

Зранку – артилерійські обстріли Авдіївки, вже є інформація про щонайменше одну поранену людину. Вночі – обстріли Мар'їнки, Соледару і Сіверська. За добу з артилерії, танків, мінометів, ЗРК С-300, РСЗВ «Град», «Ураган» обстріляні Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ та інші населені пункти. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, приміщення ПРАТ «АКХЗ», залізнична колія, 35 металевих торговельних контейнерів, торговий центр, магазин, шономонтаж. За добу по області – двоє вбитих, шість поранених.

Миколаївщина

Вночі ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ «Смерч». За попередньою інформацією, трьох людей поранено. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється.

Вночі також обстрілів знову зазнало с. Шевченкове. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. У другій половині дня вчора та сьогодні вночі обстріляно населені пункти Галицинівської громади, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та відбулось займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.

У Баштанському районі вчора орієнтовно о 21:30, через обстріли за межами с. Широке, виникло загоряння полів. Постраждалих немає. Під постійним вогнем – населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

ЗСУ продовжують вдалі влучання у ворожі склади та по позиціям росіян. Зокрема, минулої доби було знищено ворожий склад у Генічеському районі Херсонщини. Тривають бойові дії у населених пунктах, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. У більшості громад ситуація залишається напруженою, все більше сіл на межі знищення. Окупанти намагаються всіма методами отримати паспортні дані жителів області: через видачу гуманітарної допомоги, через видачу автомобільних номерів, через видачу коштів на дітей і підйомних 10 тисяч нібито по федеральній програмі.

Триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.