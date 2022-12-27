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Оборонний комітет Бундестагу розкритикував позицію Шольца щодо танків для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборонний комітет Бундестагу розкритикував позицію Шольца щодо танків для України
фото з відкритих джерел

Штрак-Циммерман: «Відмова надати Україні танки не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна»

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки. Про це вона заявила в інтерв'ю RND.

«Відмова канцлера надати Україні танки для боротьби за виживання не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного населення України, катастрофічна. Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки», – сказала голова оборонного комітету.

Штрак-Циммерман зазначила, що танки допомогли б відтіснити росіян. Вона вважає великою помилкою відмову німецького уряду їх постачати. Особливо вона незадоволена відмовкою, що постачання танків Росія розцінить як перетин червоної лінії. І нагадала, що Німеччина вже давала Україні гаубиці та іншу важку зброю.

«Судячи з усього, російський наратив працює і заважає декому в канцелярії дати Україні такі необхідні танки. Будь-хто, хто фантазує про те, що червона лінія буде перетнута з Росією, розповідає історію агресора, а не жертви», – підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.

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Теги: Німеччина Україна війна росія окупанти танки

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