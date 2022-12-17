Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку

Альона Боженко
glavcom.ua
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку
Німеччина не передаватиме танки напряму Україні
фото ілюстративне

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder. Про це німецький політик сказав в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung.

Проте Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T. 

«У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним», – сказав він.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що протягом останнього тижня Німеччина доставила в Україну не тільки ракети для IRIS-T, а й дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (раніше Україна отримала 10 таких транспортних засобів - ред.) і 30 тис. снарядів калібром 40 мм. 

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Читайте також: Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot
Теги: Україна озброєння Німеччина танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За SEFE відповідатиме міністерство економіки та захисту клімату Німеччини
Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
16 грудня, 21:57
Німеччина досі не ухвалила рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2
Кулеба розповів, чи ухвалила Німеччина рішення про передачу Україні танків Leopard 2
12 грудня, 02:26
Німеччина передала Україні нову допомогу: яке озброєння надійшло
Німеччина передала Україні нову допомогу: яке озброєння надійшло
15 грудня, 20:00

Економіка

Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку
Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ
Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ
РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном: хто найбільший постачальник
РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном: хто найбільший постачальник
Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США: що отримає Україна
Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
110K
Зухвалі удари по російських авіабазах. Фаховий розбір з пілотом важкого бомбардувальника
26K
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)
11K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
11K
У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео)
7216
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту