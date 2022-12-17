Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder. Про це німецький політик сказав в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung.

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Проте Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T.

«У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним», – сказав він.

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Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що протягом останнього тижня Німеччина доставила в Україну не тільки ракети для IRIS-T, а й дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (раніше Україна отримала 10 таких транспортних засобів - ред.) і 30 тис. снарядів калібром 40 мм.

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.