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У Німеччині затримано шпигуна, який міг передавати Росії дані про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Німеччині затримано шпигуна, який міг передавати Росії дані про Україну
фото ілюстративне

Чоловіка арештували за підозрою в державній зраді

У Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією. Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що чоловіка арештували за підозрою в державній зраді, проте німецькі ЗМІ додають, що через нього Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні. У відомствах, які розслідують справу, не виключають, що розвідника могли шантажувати.

За даними видання, за останні роки в Німеччині було засуджено кількох людей, які шпигували на користь Росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі вони дізнаються рідко. Останній раз це трапилось у 2014 році.

Органи безпеки Німеччини зазначають, що Росія стає все більш агресивною в цій країні для досягнення своїх цілей. Після нападу на Україну в лютому вони попереджали про подальше зростання.

Раніше повідомлялося, що сина російського дипломата з громадянством Греції було затримано спецназом міністерства внутрішніх справ Австрії на сході Відня. Управління державної безпеки підозрює його у шпигунстві на користь російської військової розвідки. Йому загрожує строк до п'яти років.

Теги: війна росія окупанти Україна Німеччина

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