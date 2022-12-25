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Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні

glavcom.ua
Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні
Україна може розраховувати на допомогу від Німеччини
фото: DW

Німці не хочуть залишатися віч-на-віч із претензіями Росії щодо постачння зброї в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН дасть Україні танки Leopard-2 у тому випадку, якщо інші країни Заходу також передаватимуть танки, а не радянську техніку. При цьому Німеччина відразу збирається передавати наступного року 15 «леопардів» Словаччини.

Німеччина чекає на сигнал від Сполучених штатів та Джо Байдена. Таку заяву зробив український дипломат, ексглава МЗС України Павло Клімкін в ефірі програми «Альфа і Омега».

Як зауважив співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, німці не хочуть залишатися віч-на-віч із претензіями росіян, тому чекають «сигналу» від Вашингтона.

«Відповідь – так (чекають сигналу – «Главком»). Тут навіть нічого не треба пояснювати. Рішення щодо танків, щодо літаків – це рішення, яке буде прийнято спільно. І не буде прийнято без Вашингтона. І це не тільки німецька позиція. Просто Німеччина зараз має, що передавати», – зазначив Клімкін.

Ексглава МЗС пояснив, що в Німеччині необхідну допомогу Україні можуть надати швидко, «в режимі реального часу», тоді як з іншими країнами ситуація інша – набагато складніша.

Раніше повідомлялось, що Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні. Удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні – системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.

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Теги: Павло Клімкін США Німеччина зброя війна Україна танки

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