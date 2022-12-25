Клімкін пояснив, чому Німеччина затягує процес передачі танків Україні

Україна може розраховувати на допомогу від Німеччини

Німці не хочуть залишатися віч-на-віч із претензіями Росії щодо постачння зброї в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН дасть Україні танки Leopard-2 у тому випадку, якщо інші країни Заходу також передаватимуть танки, а не радянську техніку. При цьому Німеччина відразу збирається передавати наступного року 15 «леопардів» Словаччини.

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Німеччина чекає на сигнал від Сполучених штатів та Джо Байдена. Таку заяву зробив український дипломат, ексглава МЗС України Павло Клімкін в ефірі програми «Альфа і Омега».

Як зауважив співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, німці не хочуть залишатися віч-на-віч із претензіями росіян, тому чекають «сигналу» від Вашингтона.

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«Відповідь – так (чекають сигналу – «Главком»). Тут навіть нічого не треба пояснювати. Рішення щодо танків, щодо літаків – це рішення, яке буде прийнято спільно. І не буде прийнято без Вашингтона. І це не тільки німецька позиція. Просто Німеччина зараз має, що передавати», – зазначив Клімкін.

Ексглава МЗС пояснив, що в Німеччині необхідну допомогу Україні можуть надати швидко, «в режимі реального часу», тоді як з іншими країнами ситуація інша – набагато складніша.

Раніше повідомлялось, що Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні. Удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні – системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.