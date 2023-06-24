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Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р.
фото: Telegram / Сергій Лисак

За день ворог двічі поцілив по Нікополю з важкої артилерії

Російські загарбники протягом суботи, 24 червня, двічі вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. 

«За день ворог двічі цілив по Нікополю з важкої артилерії. Під час одного з цих обстрілів загинув чоловік. У місті є руйнування», – написав посадовець.

За його даними, пошкоджені два приватні підприємства, шість житлових будинків, сім господарських споруд, вісім гаражів, авто, газопровід та лінії електропередач.

Крім того, під артилерійські атаки РФ вкотре потрапила Покровська громада. Там обійшлося без жертв.

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р.
фото: Telegram / Сергій Лисак

Нагадаємо, російські терористив ніч на 24 червня влучили в приватний сектор у Дніпрі. Повідомлялося про вісьмох постраждалих, серед них двоє – діти.

До слова, триває 486-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня противник завдав ракетного удару по території України, застосував 40 крилатих ракет Х-101/Х-555,  дев'ять ракет Х-22, дві ракети морського базування «Калібр», дві зенітні керовані ракети С-300 та три дрони типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та три ударні дрони Shahed. 

Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина чоловік

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