Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка

За день ворог двічі поцілив по Нікополю з важкої артилерії

Російські загарбники протягом суботи, 24 червня, двічі вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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«За день ворог двічі цілив по Нікополю з важкої артилерії. Під час одного з цих обстрілів загинув чоловік. У місті є руйнування», – написав посадовець.

За його даними, пошкоджені два приватні підприємства, шість житлових будинків, сім господарських споруд, вісім гаражів, авто, газопровід та лінії електропередач.

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Крім того, під артилерійські атаки РФ вкотре потрапила Покровська громада. Там обійшлося без жертв.

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р. фото: Telegram / Сергій Лисак

Нагадаємо, російські терористив ніч на 24 червня влучили в приватний сектор у Дніпрі. Повідомлялося про вісьмох постраждалих, серед них двоє – діти.

До слова, триває 486-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня противник завдав ракетного удару по території України, застосував 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, дев'ять ракет Х-22, дві ракети морського базування «Калібр», дві зенітні керовані ракети С-300 та три дрони типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та три ударні дрони Shahed.