Обстріл Дніпропетровщини: серйозні руйнування та «прильоти» по залізниці
Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці
Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з «Ураганів», що серйозно зруйнувало об’єкти інфраструктури.
Ввечері були «прильоти» по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Дніпроград.
«Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Маємо одразу декілька «прильотів». Перша ракета по Павлограду. Ще три атаки – у Синельниківському районі», – написав він.
Під ранок росіяни обстрілювали Зеленодольську та Широківську громади. Вони межують з Херсонщиною. Є руйнування житла, але людей не зачепило. В ОВА додали, що детальну інформацію ще уточнюють.
Раніше глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти «демілітаризували» поле у Павлоградському районі. Туди прилетіла ракета, вибух утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.
Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляв, що росіяни били по селах Мала Костромка та Ганнівка. Обстріли на лінії зіткнення ворог веде із РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів, зафіксували навіть застосування бойової авіації. Дивом минулось без постраждалих.
Попри це, ситуацію у Кривому Розі та районі повністю контролюють ЗСУ. Вулиці посилено патрулюють та проводять перевірки.