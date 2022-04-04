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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва та Очакова: загинуло вісім людей

    Обстріл Миколаєва та Очакова: загинуло вісім людей
    фото скріншот відео

    За фактом вчорашніх обстрілів відкрило кримінальну справу

    Жертвами обстрілів Миколаєва та Очакова 3 квітня стали вісім осіб. Ще 34 отримали поранення. Про це повідомляється на сайті Миколаївської обласної прокуратури в Telegram.

    «В результаті обстрілів загинули сім жителів Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула одна особа, 14 поранені, серед яких неповнолітня дитина», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається у повідомленні, за фактом вчорашніх обстрілів відкрило кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

    «За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків і Миколаїв. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

    Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

    Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва та Очакова: загинуло вісім людей