Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є загиблі та багато поранених

Площа ураження дуже велика

Окупанти продовжують вбивати цивільних. Сьогодні вдень під ворожий обстріл знову потрапив Миколаїв. Поранення отримали 10 людей, також є загиблі. Про це повідомили голова місцевої ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

«Сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви», – зазначив Сєнкевич.

На місцях працюють рятувальні служби.

«Вже понад 10 поранених, лише в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі. Бригади ще працюють», – додав Кім.

Голова ОВА обіцяв надати уточнену інформацію близько 16:00.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, зранку – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Також Миколаїв від сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.

Нещодавно російські війська теж вгатили по двох районах Миколаєва.

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.