Обстріл Нікополя: за ніч понівечено 30 будинків та підприємство

У місто прилетіло понад 40 російських снарядів

У ніч проти неділі, 16 жовтня, рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини – Нікопольську та Марганецьку. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік.

«Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі», – повідомив Резніченко.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

У інших районах лунала сирена, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ранкового обстрілу поранень зазнало п'ятеро людей.