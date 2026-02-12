Головна Країна Події в Україні
Поліція показала, як після ворожого авіанальоту рятувала малечу з багатоповерхівки у Краматорську (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Поліція показала, як після ворожого авіанальоту рятувала малечу з багатоповерхівки у Краматорську (відео)
Ворожий удар прийшовся біля чотириповерхового житлового будинку
Ворог поцілив поблизу чотириповерхового житлового будинку у Краматорську. Після займання будівлі мешканці, зокрема двоє дітей, опинились у пастці

Національна поліція України показала, як після російського авіаудару вночі рятувальники витягували дітей через балкон із пошкодженої багатоповерхівки у Краматорську на Донеччині. Про це Нацполіція написала у соцмережі, інформує «Главком».

Нацполіція повідомляє, що ворожий удар прийшовся біля чотириповерхового житлового будинка, сталося загоряння, мешканці, зокрема двоє дітей, опинились у пастці.

«На допомогу прибули парамедики поліції, які за підігнали автомобіль під балкон другого поверху та, використовуючи його як драбину, зняли малечу. Поліцейські надавали першу допомогу пораненим та фіксували наслідки атаки», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожого удару було пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, аптеку, нежитлове приміщення та 7 автомобілів. 

Нагадаємо, у Луцьку експрацівниця ТЦК продавала військовозобов'язаним довідки з фальшивими діагнозами. 46-річна місцева мешканка Луцьку, що раніше працювала у ТЦК та СП, влаштувала бізнес на продажі довідок з фіктивними діагнозами для чоловіків призовного віку. Правоохоронці затримали фігурантку.

Теги: ворог війна Національна поліція України обстріл

