Поліція показала, як після ворожого авіанальоту рятувала малечу з багатоповерхівки у Краматорську (відео)

Ворог поцілив поблизу чотириповерхового житлового будинку у Краматорську. Після займання будівлі мешканці, зокрема двоє дітей, опинились у пастці

Національна поліція України показала, як після російського авіаудару вночі рятувальники витягували дітей через балкон із пошкодженої багатоповерхівки у Краматорську на Донеччині. Про це Нацполіція написала у соцмережі, інформує «Главком».

Нацполіція повідомляє, що ворожий удар прийшовся біля чотириповерхового житлового будинка, сталося загоряння, мешканці, зокрема двоє дітей, опинились у пастці.

«На допомогу прибули парамедики поліції, які за підігнали автомобіль під балкон другого поверху та, використовуючи його як драбину, зняли малечу. Поліцейські надавали першу допомогу пораненим та фіксували наслідки атаки», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожого удару було пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, аптеку, нежитлове приміщення та 7 автомобілів.

