Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць

На чолі угруповання, за даними Нацполіції, стояв 40-річний уродженець Херсонщини, який вже мав судимість за аналогічні злочини

Нацполіція та Служба безпеки України провели масштабну спецоперацію, у результаті якої затримано 16 учасників організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили постачання кокаїну з Латинської Америки та його масовий збут у столичному регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України та Офіс генпрокурора.

Поліція затримала 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції, на чолі угруповання стояв 40-річний уродженець Херсонщини, який вже мав судимість за аналогічні злочини. Він створив чітку ієрархічну структуру, залучивши трьох співорганізаторів,серед яких 39-річний уродженець Росії, і делегував їм функції із закупівлі наркотиків, пошуку клієнтів, створення мережі дилерів, а також контролю за учасниками угруповання та грошовими потоками.

«Замовлення спільники приймали через месенджер Telegram, а доставку здійснювали на орендованих автомобілях, маскуючи їх під службу таксі», – повідомили у Нацполіції.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, перевіряється коло клієнтів, серед яких, за даними слідства, є і публічні особи, зокрема представники шоу-бізнесу.

Слідство встановило, що наркотовар передавали «з рук у руки», попередньо узгоджуючи час і місце зустрічі. Вартість одного грама становила від $150 до $200, а щомісячний прибуток злочинної групи сягав близько 17 млн грн.

У процесуальному порядку затримано 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру.

