Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція затримала 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру
фото: Національна поліція України/Facebook

На чолі угруповання, за даними Нацполіції, стояв 40-річний уродженець Херсонщини, який вже мав судимість за аналогічні злочини

Нацполіція та Служба безпеки України провели масштабну спецоперацію, у результаті якої затримано 16 учасників організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили постачання кокаїну з Латинської Америки та його масовий збут у столичному регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України та  Офіс генпрокурора.

фото: Національна поліція України/Facebook

За даними поліції, на чолі угруповання стояв 40-річний уродженець Херсонщини, який вже мав судимість за аналогічні злочини. Він створив чітку ієрархічну структуру, залучивши трьох співорганізаторів,серед яких 39-річний уродженець Росії, і делегував їм функції із закупівлі наркотиків, пошуку клієнтів, створення мережі дилерів, а також контролю за учасниками угруповання та грошовими потоками.

фото: Національна поліція України/Facebook

«Замовлення спільники приймали через месенджер Telegram, а доставку здійснювали на орендованих автомобілях, маскуючи їх під службу таксі», – повідомили у Нацполіції.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, перевіряється коло клієнтів, серед яких, за даними слідства, є і публічні особи, зокрема представники шоу-бізнесу.

фото: Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що наркотовар передавали «з рук у руки», попередньо узгоджуючи час і місце зустрічі. Вартість одного грама становила від $150 до $200, а щомісячний прибуток злочинної групи сягав близько 17 млн грн.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

У процесуальному порядку затримано 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру.

Нагадаємо, мешканка Святошинського району столиці організувала збут психотропних речовин прямо зі своєї квартири на першому поверсі. Клієнти отримували товар через вікно. Незаконну діяльність 28-річної киянки правоохоронці припинили у листопаді минулого року. Як встановило слідство, жінка вирішила не залишати власну оселю для ведення «бізнесу». Її клієнтами здебільшого були знайомі та товариші, які приходили до будинку та отримували «товар» через вікно квартири.  

Раніше киянина засудили до 9,5 років за незаконне збут психотропів в особливо великих розмірах. Встановлено, що обвинувачений придбав та намагався збути психотропні речовини PVP та метамфетамін, розфасувавши їх для роздрібного продажу. Затримали його з частиною товару, готового для продажу. 

