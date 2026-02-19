Мистецтво воїнів: у столиці відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022» (фото)
Валерій Пузік: «24.02.2022» – це день, після якого змінилася не лише географія безпеки, а й географія внутрішнього досвіду»
У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022», що об’єднала роботи українських художників-військовослужбовців та митців платформи «Культурні сили». Про це повідомляє «Главком».
«Це художня рефлексія про точку неповернення – трансформацію суспільства та особисті уявлення авторів про шлях, який ми долаємо просто зараз», – зазначають організатори проєкту.
Експозиція приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії та досліджує досвід війни через особисті історії авторів, які поєднують творчу діяльність зі службою у війську.
Серед учасників виставки
- Сергій Грех (Feros)
- Ігор Гусєв
- Стас Жалобнюк
- Іван Михайлов
- Валерій Пузік
- Михайло Скоп (Neivanmade).
Михайло Скоп – художник, мистецтвознавець, учасник культурних сил, військовослужбовець і учасник цієї виставки, розповів, що 2014-го року працює як художник-волонтер.
«У всіх моїх роботах так чи інакше є певний, актуальний посил, актуальний наратив, тобто, зокрема, це центральна тема – війна. З 22-го року я дуже активно займаюся плакатним мистецтвом. Під моїм псевдо мої плакати можна побачити десь, наприклад, в Америці, в Європі, тобто вони досить часто циркулюють. І саме отаким чином я працюю, щоб комунікувати з тими, хто за кордоном, з тими, хто не дуже розуміє, що відбувається і для кого це все політика, для кого це все якийсь, не знаю, локальний конфлікт. За допомогою образів, за допомогою візуальної мови я роблю так, щоб люди міняли свою думку», – пояснює мету своєї роботи художник-військовий.
На картині Івана Михайлова «Прохідна» шлях перекривають протитанкові «їжаки». Яскраві вогники гірлянд поруч із атрибутами війни – це не просто художній прийом, а точне відображення нашого теперішнього світосприйняття, де свято й загроза співіснують в одному кадрі.
Учасник виставки Валерій Пузік наголошує: «24.02.2022» – це вже не просто дата. «Це маркер часу. Лінія розлому. День, після якого змінилася не лише географія безпеки, а й географія внутрішнього досвіду. Ця дата перестала бути календарною – вона стала станом», – додає він.
За словами Пузіка, ця виставка не є прямою ілюстрацією війни, а її відлунням у формі, кольорі, матеріалі. Тут є жорсткість і фрагментованість композицій, є руйнація звичних образів, є переосмислення символів.
Організатори наголошують, що проєкт не лише фіксує пам’ять про початок повномасштабної війни, а й показує процес внутрішніх змін суспільства та людей, які переживають війну безпосередньо.
Виставка створена у співпраці Музею історії Києва та платформи «Культурні сили» і триватиме до березня.
Коли: з 18.02 по 01.03.2026 року згідно графіку роботи Музею. Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні
Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.
