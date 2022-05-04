«Ізраїльські найманці воюють разом з «Азовом»: Росія оскандалилася новою заявою

Ізраїль через заяви МЗС Росії більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни в Україні

За словами Марії Захарової, нібито є факти та відеоматеріали, що підтверджують перебування ізраїльських найманців на території України

Міністерство закордонних справ Росії вкотре зганьбилося заявою про євреїв. Так, представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського радіо повідомила, що ізраїльські найманці нібито воюють разом з бійцями полку «Азов» на боці України.

Цією заявою вона намагалася виправдати свого шефа – міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, однак ще більше загнала свою країну у болото.

«Все-таки скажу те, що зараз навряд чи захочуть чути ті самі політики в Ізраїлі, які роздули інформаційну кампанію (щодо антисемітських заяв Лаврова, – ред.). Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з «бойовиками» «Азова» перебувають і ізраїльські найманці», – запевняє вона.

За словами Захарової, нібито є факти та відеоматеріали, що підтверджують це. Звісно, спікерка російського МЗС якихось доказів для підтвердження своїх слів не надала.

Втім, російське видання newsru.co.il запевняє, що раніше публікувалися в соцмережах відеозаписи, на яких ізраїльтяни, які воюють на боці України, говорили на івриті. Однак, це ж видання додає, що достовірних відомостей про участь ізраїльтян у боях разом із полком «Азов» не публікувалося.

Нагадаємо, що Лавров спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров, а одними із найактивніших антисемітів були саме євреї.

В Ізраїлі цим вкрай обурилися та більше не планують зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

Офіс президента України також відреагував на антисемітські заяви Лаврова. Глава президентської канцелярії Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.