15 годин блекауту. На ЗАЕС відновлено зовнішнє електропостачання

Гроссі сказав, відключення зовнішнього електропостачання було одним з найтриваліших

Сьогодні, 6 червня, відновлено зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з найтриваліших блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Сьогодні вранці на ЗАЕС було відновлено зовнішнє електропостачання після 15-годинного відключення, під час якого станція була змушена використовувати аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією шести зупинених реакторів з метою їх охолодження», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що це було 18-те відключення зовнішнього електропостачання під час війни і одне з найтриваліших. Він додав, що це підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення запланованих ремонтних робіт на лініях електропередач під захистом перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ.

Нагадаємо, поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності тимчасове локальне припинення вогню, організоване МАГАТЕ. Воно дозволило провести критично важливий ремонт лінії електропередач, від якої залежить безпечна робота найбільшої атомної станції Європи.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.