Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Масований удар по Одесі: серед постраждалих – діти, є багато пошкоджень (фото)

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях ударів усю ніч
фото: соцмережі

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень

Уночі російська терористична армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких є двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

фото: Сергій Лисак/Telegram
фото: Сергій Лисак/Telegram
фото: Сергій Лисак/Telegram
фото: Сергій Лисак/Telegram
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків - допомога та консультації щодо компенсацій.

Нагадаємо, уночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі.

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua