Масований удар по Одесі: серед постраждалих – діти, є багато пошкоджень (фото)

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях ударів усю ніч

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень

Уночі російська терористична армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких є двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків - допомога та консультації щодо компенсацій.

Нагадаємо, уночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі.