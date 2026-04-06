План озброїти іранців провалився: Трамп обурений

Зброю перехопили посередники, у Білому домі говорять про жорстку відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву ефірі ABC News.

«Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі», – сказав Трамп.

Американський лідер наголосив, що обурений зривом цієї операції та пригрозив причетним жорсткими наслідками. «Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну», – заявив він.

За словами Трампа, реалізація цього плану могла б вплинути на ситуацію всередині Ірану. Він вважає, що наявність зброї у населення могла б спровокувати внутрішній спротив владі. «Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди», – додав президент США.

До слова, трафік через Ормузьку протоку, яка є стратегічним маршрутом для світової торгівлі нафтою, різко зріс. За вихідні вузьким коридором пройшло 21 судно – це найбільший показник за останні два тижні. За інформацією джерел, країни, які залежать від постачання енергоносіїв, почали домовлятися з Іраном про індивідуальні умови проходження своїх суден. Тегеран надає окремі дозволи та веде переговори щодо виведення танкерів із Перської затоки.