Головна Світ Соціум
search button user button menu button

План озброїти іранців провалився: Трамп обурений

Єгор Голівець
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання
скріншот з відео

Зброю перехопили посередники, у Білому домі говорять про жорстку відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву ефірі ABC News.

«Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі», – сказав Трамп.

Американський лідер наголосив, що обурений зривом цієї операції та пригрозив причетним жорсткими наслідками. «Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну», – заявив він.

За словами Трампа, реалізація цього плану могла б вплинути на ситуацію всередині Ірану. Він вважає, що наявність зброї у населення могла б спровокувати внутрішній спротив владі. «Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди», – додав президент США.

Нагадаємо, що конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, трафік через Ормузьку протоку, яка є стратегічним маршрутом для світової торгівлі нафтою, різко зріс. За вихідні вузьким коридором пройшло 21 судно – це найбільший показник за останні два тижні. За інформацією джерел, країни, які залежать від постачання енергоносіїв, почали домовлятися з Іраном про індивідуальні умови проходження своїх суден. Тегеран надає окремі дозволи та веде переговори щодо виведення танкерів із Перської затоки.

Читайте також:

Теги: США Іран зброя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 830 танків
Втрати ворога станом на 2 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
2 квiтня, 06:48
Глава Білого дому запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США
Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам
31 березня, 15:36
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
27 березня, 20:43
Єврокомісія відсунула заборону нафти РФ на тлі нових ризиків
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
24 березня, 20:34
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55
Зеленський: Я не можу купити ракети в Європі без політичної розмови з відповідними лідерами, з міністрами оборони
Зеленський пояснив необхідність контролю над продажем української зброї
15 березня, 10:20
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38
Внаслідок ракетного удару по приміщенню школи для дівчат у Мінабі загинуло 168 учениць і 14 викладачів
Трамп звинувачує Іран у трагедії в ударі по школі в Мінабі
8 березня, 09:12
Трамп вже придумав, куди він відправить Рубіо
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Соціум

Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
Іран почав відпускати танкери. Хто домовився з Тегераном
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua