Повітряна тривога по всій Україні: РФ запустила ракети з Каспію (мапа)

Росія випустила по Україні ракети з літаків

Мешканцям України слід перебувати в укриттях

Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією.

Згідно з інформацією з оперативних чатів, п’ять літаків Ту-95 здійснили пуски ракет з Каспійського моря.

Всіх мешканців України закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в Україні о 06.48 було оголошено повітряну тривогу в більшості областей. Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.