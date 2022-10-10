Повітряна тривога по всій Україні: РФ запустила ракети з Каспію (мапа)
Мешканцям України слід перебувати в укриттях
Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.
Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією.
Згідно з інформацією з оперативних чатів, п’ять літаків Ту-95 здійснили пуски ракет з Каспійського моря.
Всіх мешканців України закликають перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в Україні о 06.48 було оголошено повітряну тривогу в більшості областей. Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.
У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.
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