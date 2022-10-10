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Повітряна тривога по всій Україні: РФ запустила ракети з Каспію (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повітряна тривога по всій Україні: РФ запустила ракети з Каспію (мапа)
Росія випустила по Україні ракети з літаків
фото ілюстративне

Мешканцям України слід перебувати в укриттях

Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Повітряна тривога по всій Україні: РФ запустила ракети з Каспію (мапа) фото 1

Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією.

Згідно з інформацією з оперативних чатів, п’ять літаків Ту-95 здійснили пуски ракет з Каспійського моря.

Всіх мешканців України закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в Україні о 06.48 було оголошено повітряну тривогу в більшості областей. Телеграм-канали повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Теги: війна росія Україна окупанти обстріл

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