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Масований обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масований обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
Окупанти били по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури
фото з соцмереж

Внаслідок ракетного удару по готелю загинув 65-річний чоловік

Сьогодні зранку у Запоріжжі зафіксували дев’ять прильотів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Центр міста, осінній парк, улюблений для багатьох поколіннь запоріжців. В центрі парку – готель і ресторан, звичайні цивільні об’єкти. Сьогодні зранку саме сюди ворог завдав два удари ракетами С-300. Об’єкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

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Ще один приліт – у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії.

Також рашисти вдарили в енергетичний об’єкт критичної інфраструктури. На деякий час прийшлося вимкнути резервний генератор, в тому числі і в обласній лікарні. Наразі цю проблему вирішено. Інфраструктуру ще прийдеться відновлювати.

«Нажаль у ворога таких ракет дуже багато. Обов’язково дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Під час прильотів сьогодні, люди, яки вижили, були в бомбосховищах і в укриттях. Навіть правило двох стін у квартирі рятує», – додав Старух.

Як повідомлялося, рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Запоріжжя війна окупанти росія Україна

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