Обстріл Запоріжжя та візит Зеленського до США: головне за ніч

Вночі загарбники обстріляли Запоріжжя

Окупанти обстріляли Запоріжжя авіабомбами. За останніми даними, дев'ять осіб отримали травми, серед них є дитина. Зеленський відвідав США. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 23 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Окупанти обстріляли Запоріжжя авіабомбами

У ніч проти 23 вересня армія Росії обстріляла Запоріжжя. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

За останніми даними, дев'ять осіб отримали травми, серед них є дитина. Про це інформує ДСНС.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири. Пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Камала Гарріс закликала Трампа провести додаткові дебати перед виборами

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у неділю закликала свого республіканського опонента Дональда Трампа прийняти пропозицію про проведення ще одних дебатів на CNN у жовтні. Це відбулося на тлі наближення дня виборів, запланованого на 5 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Зеленський разом із першою леді прибув до США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Програмою візиту передбачено низку важливих двосторонніх зустрічей із лідерами держав, міжнародних організацій та представниками американського бізнесу для обговорення енергетичних потреб України. Про це повідомляє Офіс Президента.