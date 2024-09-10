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Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року
З початку доби на цей час зафіксовано 147 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку: кількість боєзіткнень зросла до 33

Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети, 71 авіаудар (скинули 91 КАБ), також задіяли 593 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3751 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. З початку доби на цей час зафіксовано 147 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня один раз атакували у районі Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків, а по Білокриничному терористи били НАРами з гелікоптерів Ка-52.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Дев’ять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів намагалися просунутися у районах Чернещини, Макіївки, Новосадового, Невського, Діброви, Григорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України відбили дев’ять атак ворога. Бої тривають неподалік Невського і Новосадового.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив 11 атак. Концентрував зусилля в районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки. Біля останнього, для підтримки піхоти, задіяв півдесятка БМП. Зазнав втрат. Бої на напрямку продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили дві штурмових дії в районі Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Агресори шість разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час зупинено всі атаки. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Новогродівки, де відбулось майже 40 відсотків від усіх сутичок.

Попередні втрати агресора склали 336 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено засіб РЕБ, три артилерійських системи, три автомобіля і шість мотоциклів, пошкоджено п’ять артилерійських систем та п’ять автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Галицинівки, Українська та Желанного Першого.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор дев’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Вугледара, Золотої Ниви та Шахтарського. Українські воїни зупинили сім ворожих штурмів, ще два бої продовжуються біля Вугледара, де окупанти також задіювали штурмову авіацію – били НАРами.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Ворог провів загалом три атаки – дві відбито біля Малої Токмачки та одна продовжується у районі Малих Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Дев’ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 930-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Харків Костянтинівка окупанти Генштаб обстріл бомбардування авіаудар втрати ворог

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року
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