Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у заходах Генеральної Асамблеї ООН

У Нью-Йорку в презедента заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента з лідерами держав

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Програмою візиту передбачено низку важливих двосторонніх зустрічей із лідерами держав, міжнародних організацій та представниками американського бізнесу для обговорення енергетичних потреб України. Про це повідомляє Укрінформ.

У понеділок, 23 вересня, Зеленський виступить на Саміті майбутнього в штаб-квартирі ООН. Цей саміт є платформою для обговорення глобальних викликів та питань міжнародної безпеки. У вівторок, 24 вересня, український лідер візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, де основна увага буде приділена українському питанню. У середу, 25 вересня, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, представляючи позицію України на міжнародній арені.

Як повідомлялося раніше, під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у неділю був ухвалений ключовий документ Саміту майбутнього. Попри спротив Росії, яка намагалася внести свої поправки, документ було затверджено, що стало важливим кроком у формуванні майбутньої стратегії розвитку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Зеленський відверто зізнався, як його змінила війна.