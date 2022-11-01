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Залишають помирати навіть медиків. СБУ опублікувала відео допиту полоненої рашистки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залишають помирати навіть медиків. СБУ опублікувала відео допиту полоненої рашистки
Полонена росіянка на власному досвіді переконалася, що «мы своих не бросаем» – черговий міф РФ
скрін з відео

Жінка добровольцем пішла на війну в Україну, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою

Служба безпеки України опублікувала відео допиту полоненої російської медикині, яку окупанти залишили стікати кров’ю на полі бою.

Російська армія залишає навіть своїх медиків стікати кров’ю на полі бою. Про це розповіла СБУ російська полонена.

Відомо, що жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що «мы своих не бросаем» – черговий міф рашистів. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.

«Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, – ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», – розповідає полонена.

Її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

«Але так таланить далеко не всім: ЗСУ впевнено і методично «перемелює» тих, хто прийшов воювати на нашу землю. Понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників. ож усім росіянам, хто не розрахував свої сили на війні, СБУ рекомендує не ризикувати і нагадує про «гарячу лінію», – зазначають у відомстві.

Зателефонувавши за номерами: +380665803498, +380931192984, можна дізнатися, як здатися в полон та врятувати своє життя.

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти СБУ війна Україна

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